Erdoğan'dan Yunanistan'a: Üçüncü ülke ve kişileri karıştırmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la ilişkilerde yeni döneme ilişkin "Bundan sonra siz beni özel hattan rahatlıkla arayın, ben de sizi özel hattan arayayım." ifadelerini kullandı.

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NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, basın toplantısında Yunanistan'la yeni dönemde atılacak ilişkilere değindi.

"Özel hattan araşalım, üçüncü kişileri işe karıştırmayalım"



Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Ege'de olsun gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke ve kişileri işe karıştırmayalım. Bundan sonra siz beni özel hattan rahatlıkla arayın, ben de sizi özel hattan arayayım. Bir de sıkıntılı konular nelerse, bunları masaya koyalım. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar bunlar üzerine çalışsınlar. Nihayi kararı verelim ve adımlarımızı atalım."