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Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtan karar; NATO üyesi olacaklar

Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtan karar; NATO üyesi olacaklar

NATO Zirvesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini belirtti.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Rusya- Ukrayna krizini yeni safhaya taşıyacak bir gelişme yaşandı.

Nato'nun yeni üyesi olacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu. ?Zelenskiy, "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadesini kullandı.

Nato, daha önce destek vermişti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek NATO'nun desteğini iletmişti.

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