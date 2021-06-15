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Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu

Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu

ANKARA'nın Bala ilçesinde sağanak yağış ve dolu sonrası oluşan sele kapılan 64 koyun telef oldu. Bazı tarım alanları da hasar gördü.

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Ankara'nın Bala ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış öğlen saatlerinde şiddetini arttırdı. Çiğdemli Mahallesinde küçükbaş hayvancılık yapan Ahmet Yılmaz'a ait sürü, otlatılmaya çıkarıldıkları sırada sele yakalandı. Sele yakalanan sürüdeki 64 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü sahibi Yılmaz, sele yakalanan hayvanlardan bazılarını telef olmadan kurtarmaya çalıştı.

Kuraklıkla mücadele edilen ilçedeki bazı mahallerde ise mısır, nohut, mercimek ve kimyon tarlaları da yağış nedeniyle zarar gördü. Sel sonrası olay yerine gelen AFAD ve Bala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı. Ahmet Yılmaz'a ait telef olan hayvanların da tutanak altına alındığı belirtildi.

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