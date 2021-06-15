Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık" dedi. Öte yandan bugünden itibaren işçi ve memurlar da aşı olabilecek.

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı geliştirilen ve planlı şekilde uygulanmaya devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitterdan yaptığı açıklamada günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" ifadelerini kullandı.

İkinci doz aşı, 13 milyonu geçti



Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 735 bin 173, ikinci doz aşı 13 milyon 766 bin 415 oldu.

İşçi ve memurlar kapsama alındı

Öte yandan bugünden itibaren işçi ve memurlar da aşı olabilecek. Bakan Koca dün yaptığı açıklamada "İşçi ve memurların için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullanmıştı.