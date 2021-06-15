BIST 1.456
DOLAR 8,57
EURO 10,40
ALTIN 512,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pendik'te korkunç olay! Bir kadın kendini yangın merdivenine asarak intihar etti

Pendik'te korkunç olay! Bir kadın kendini yangın merdivenine asarak intihar etti

PENDİK'te bir kadın site içerisindeki yangın merdivenine kendini asarak hayatına son verdi. Kadını yangın merdiveninde asılı olarak gören yakınları sinir krizi geçirerek bayıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında, Pendik Yenişehir Mahallesi'nde bulunan sitede isimi henüz öğrenilemeyen bir kadının yangın merdiveninde iple asılı cansız bedeni bulundu. Durumu gören görgü tanıkları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken kadının yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

Sinir krizi geçiren yakınları ise baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Savcı'nın incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta korkutan görüntü! Yolda bir anda oluştu trafiğe kapatıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu
Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Putin'i çıldırtan NATO kararı! Savaş meydanı ilan ettiler
BM insan hakları uzmanları, Çin’in tutuklu azınlıklardan organ topladığı iddialarına karşı alarma geçti
İş insanı Fırat Özgöçer evinde ölü bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Kuşadası'nda deprem paniği! 20 saatte 11 kez sallandı
Suudi Arabistan’da aşı olmayanlar AVM’lere giremeyecek
Marmaris'te helikopter plaja indi! O pilot konuştu: Kahvaltı yapmaya gitmiştik
Yorumlar 1 yorum