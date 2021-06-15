Sinan Çetin tekne olayı nedir çırılçıplak pozları sansüzsüz yayınlandı

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in bir teknede mayosunu değiştirirken çekilen pozları basına yansıdı sosyal medyanın konusu oldu. İçinde kadınların da olduğu teknede çırılçıplak soyunan Sinan Çetin'in hayatı merak edildi. 68 yaşında olan Sinan Çetin iki evlilik yaptı. Rebecca ile evli olan Sinan Çetin'in 3 oğlu bir de kızı var.

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Teknede mayosunu değiştirirken çırılçıplak soyunan Sinan Çetin'in mahrem görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları çekilen bu görüntülerin basına servis edilmesini kişilik hakları ihlali olduğunu söylerken bazıları da Sinan Çetin'in iki kadın ve çocukların olduğu teknede çırılçıplak soyunmasını eleştirdi. Magazin basınının konusu olan Sinan Çetin'in bu pozlarının ardından hayatı da merak konusu oldu. 68 yaşında olan Sinan Çetin aslen Vanlı. 2 evlilik yapan Sinan Çetin'in ilk eşi Hale Hanım'dan Rüzgar Çetin adında bir oğlu var. Rebecca ile olan evliliğinden ise 2 oğlu bir de kızı var. İşte Sinan Çetin'in hayatı.

Aslında yönetmen olan Sinan Çetin'i Türk halkı "Film Gibi" programıyla tanıdı. 68 yaşında olan Sinan Çetin aslen Van, Bahçesaraylı. Ayrılanları birleştiren, küsleri barıştıran program 1999'dan 2005'e kadar yayınlandı.

Mesleğiyle adını duyurduğu filmlerin başında: Çiçek Abbas, Berlin in Berlin, Propaganda, Komser Şekspir, Okul, Pardon, Şans Kapıyı Kırınca, Plajda, Kağıt, Çanakkale Çocuklar gibi yapımlar var.

Yönetmenliğin dışında emlak kralı olarak da bilinir kendisi. Bilen bilir, Cihangir semtindeki evlerin büyük bir bölümü Sinan Çetin'e ait.

1990 yılında, bir arkadaşının yönettiği filmde rica üzerine oyuncu olan Çetin, sette kamera asistanı olan Rebekka Hass ile tanışmış ve evlenmiştir.

Sinan Çetin ailesinin çocukları: En çok konuşulan ve fiziği ile dikkat çeken aile üyesi Rafael Cemo Çetin 1992 doğumlu bir model. Çok sağlam markaların yüzü ve kliplerin aranan ismi kendisi.



Rüzgar Çetin ise Sinan Çetin'in bir önceki evliliğinden dünyaya gelen oğlu. 1986 doğumlu olan Rüzgar Çetin, 2016 yılında yaptığı ve bir polisin şehit olduğu trafik kazasıyla gündeme gelmişti.







1994 doğumlu küçük oğul Orfeo Çetin de babası gibi sinema sektöründe. Hatta küçükken birkaç reklam filminde de oynadı, daha sonra sinemada oyunculuk yapmaya başladı.

Tess Sahara Çetin, ailenin ikinci kadın üyesi. Eleştirel ve görsel çalışmalar eğitimi alan Tess, zaman zaman fotomodellik yapıyor.