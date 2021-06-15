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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'ın danışmanından Financial Times'a fotoğraf tepkisi! Çirkin manşet

Financial Times gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'in ayaküstü görüşmesinde Erdoğan'ı Biden'a karşı eğilmiş gibi gösteren fotoğrafı kullanması tepki çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini dün Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdi.

Masasında oturan Erdoğan kendisine yönelen Biden'ın yumruk selamına karşılık vermek için ayağa kalktı. Erdoğan, ayağa kalkarken bir yandan da selam verdi. Tam o sırada çekilen fotoğraf ile "Biden karşısında aciz Erdoğan" algısı verilmek istendi.

"Biden'a karşı eğilmiş" algısı

Zirvenin ardından Financial Times, Erdoğan ve Biden’ın o fotoğrafını manşetinde kullandı. Reuters tarafından servis edilen fotoğrafa İsmail Cesur’dan eleştiri geldi:

"Tek başına Financial Times’ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız Dünya Lideri."

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