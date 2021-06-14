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NATO Liderler Zirvesi'nde geleneksel aile fotoğrafı çekildi

NATO Liderler Zirvesi'nde geleneksel aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.

NATO Liderler Zirvesi'nde geleneksel aile fotoğrafı çekildi

NATO Liderler Zirvesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda yapıldı.

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NATO Liderler Zirvesi'nde geleneksel aile fotoğrafı çekildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesi devlet ve hükümet başkanlarını resmi olarak karşıladı.

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NATO Liderler Zirvesi'nde geleneksel aile fotoğrafı çekildi

Korona virüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirve kapsamında liderler sosyal mesafe kuralına uygun olarak aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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NATO Liderler Zirvesi'nde geleneksel aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yan yana poz verdi.

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