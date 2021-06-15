Hollanda prensesi başbakana mektup yazıp ödenek hakkından feragat etti

HOLLANDA tahtının varisi, 17 yaşındaki Prenses Catharina-Amalia, Hollanda Başbakanı’na mektup yazarak kendisine verilecek yüklü miktardaki ödenek hakkından feragat etti.

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Hollanda'da Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima’nın 17 yaşındaki kızı Catharina-Amalia, 18. doğum gününde kendisine verilecek geleneksel ödenekten feragat edeceğini açıkladı.

Geleceğin kraliçesine, 2021 yılında 111 bin euro ödeme yapılacaktı. Bu ödenek Prenses’e hem maaş olarak hem de operasyon ve personel giderleri için veriliyor.

NTV'nin haberine göre, 2022 yılında Prenses, Hollanda Danışma Komisyonu’na girdiğinde ödenek miktarı 1.5 milyon euro’ya çıkarılacak. Ancak Prenses bu hakkından da feragat etti.

Başbakana mektup yazdı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye mektup yazan Prenses, hakkı olan paradan feragat kararını açıklayarak, ödenek almanın kendisini rahatsız hissettirdiğini söyledi. Amalia, kraliyet görevlerini tam olarak üstlenene kadar devletten ödenek almak istemediğini belirtti.

"Parayı almak rahatsız edici"

Prenses, Hollanda basınında yayınlanan mektubunda, “7 Aralık 2021’de 18 yaşında olacağım ve kanunlara göre bir ödenek alacağım. Diğer öğrenciler özellikle bu corona virüs döneminde çok daha zor zamanlar geçirirken, karşılığında hiçbir şey yapmadığım parayı almayı rahatsız edici buluyorum” ifadesini kullandı.

İlk kişi oldu

Amalia, vergisiz maaş hakkı olan Hollanda kraliyet üyeleri arasında böyle bir karara imza atan ilk kişi oldu. Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima'nın en büyük çocuğu olan Prenses Amalia, babası 30 Nisan 2013'te tahta çıktığında Hollanda kraliyetinin varisi oldu.

Prenses'in iki kız kardeşi daha bulunuyor: Prenses Alexia ve Prenses Ariane. Ailesiyle birlikte Lahey'de bulunan kraliyet sarayında yaşayan Prenses'in doğum günleri, geleneksel olarak Kloosterkerk Kilisesi’nde kutlanıyor.