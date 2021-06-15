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İstanbul'da akılalmaz kaza! Minibüsü park etmek istedi feci şekilde can verdi

İstanbul'da akılalmaz kaza! Minibüsü park etmek istedi feci şekilde can verdi

İSTANBUL'da TEM Otoyolu’nda aniden fenalaşan minibüs sürücüsü, aracını yol kenarına çekmeye çalıştı. Kapıyı açınca aşağı düşen minibüs sürücüsü İshak Toğluk, hareket halindeki aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, önceki gün TEM Otoyolu Sultangazi istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa minibüs hattında çalışan İshak Toğluk, içerisinde yolcu olmayan boş minibüs ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Aracını yol kenarına park etmeye çalışan sürücü İshak Toğluk, kapısının açılmasıyla bir anda aşağıya düştü. Hareket halindeki aracın altında sıkışan Toğluk’u gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Aracın altında sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan İshak Toğluk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Toğluk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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