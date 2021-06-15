Mehmet Metiner Fahrettin Poyraz'la ilgili 'çift maaş' paylaşımını sildi

Yenişafak yazarı Mehmet Metiner, Fahrettin Poyraz'la ilgili çift maaş paylaşımını silerek "Aradı, iddiaların doğru olmadığını söyledi" dedi.

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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın çifte maaş aldığı iddialarını sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımızın toplum vicdanını kanatan bu haksız düzene son vermeli, bu kişileri de uzaklaştırmalı" diye paylaşmıştı.

Metiner, Fahrettin Poyraz'ın kendisini araması sonrasında o paylaşımını sildiğini duyurdu. Metiner, “İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum” dedi.

Metiner'in paylaşımı şu şekilde: