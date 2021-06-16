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Muğla'da kayıp kız çocuğu evlerinin samanlığında baygın bulundu

Muğla'da kayıp kız çocuğu evlerinin samanlığında baygın bulundu

 MUĞLA'nın Marmaris İiçesinde, ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 15 yaşındaki Ö.E., jandarma ekipleri tarafından evlerinin 50 metre uzağındaki samanlıkta baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Marmaris- Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Mahallesi'nde oturan S.E., dün jandarma karakoluna giderek 15 yaşındaki kızının kendi isteğiyle evden ayrıldığını ve uzunca bir süre haber alamadığı ihbarında bulundu.

Çetibeli Jandarma Karakolu personeli ile AKUT ve AFAD ekipleri kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı. Ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Ö.E.'yi evlerinin 50 metre uzağındaki samanlıkta yarı baygın halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Ö.E. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Ö.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

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