Mehmet Metiner, sildiği "çift maaş" paylaşımının ardından hesabını kapattı

AK Parti 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın birçok yerden maaş aldığını iddia etti. Metiner, Poyraz'ın iddiaları yalanlamasının ardından paylaşımını kaldırdı.

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AK Parti'den Adıyaman ve İstanbul Milletvekillikleri yapan Mehmet Metiner, bugün sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlarda bulundu. Metiner, paylaşımında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın çift maaş aldığını öne sürerek "Cumhurbaşkanımızın toplum vicdanını kanatan bu haksız düzene son vermeli, bu kişileri de uzaklaştırmalı" dedi.

Bir süre sonra sildi

AK Partili Metiner, bir süre sonra Twitter'da çok konuşulanlar arasına giren paylaşımı sildi. Paylaşımın neden silindiği merak edilirken, Metiner'den bir paylaşım daha geldi. Konuyla ilgili bir not yayınlayan Metiner, Fahrettin Poyraz'ın kendisini araması sonrasında o paylaşımını sildiğini belirten Metiner, "İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tweeti kaldırma gereği duydum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabını kapattı

AK Partili Mehmet Metiner, yaşanılanların ardından dikkat çeken bir karar alarak, bu sefer de sosyal medya hesabını kapattı. Sosyal medya kullanıcıları, AK Partili Metiner'in Twitter hesabına girdiklerinde "Böyle bir hesap yok" ibaresiyle karşılaştı.