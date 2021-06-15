Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Saklayacak hiçbir şeyim yok

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda adı geçen, Bodrum'da Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Otel'de konakladığı ortaya çıkan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "İddialar art niyetli, saklayacak hiçbir şeyim yok" şeklinde konuştu.

Abone ol

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Paramount Otel'de kaldığına yönelik haberlerle ilgili konuştu. "İddialar art niyetli, saklayacak hiçbir şeyim yok" diyen Demir, "Kızım ağlayarak, 'Biz bunu hak etmedik' diye beni aradı" dedi.

Azerbaycan'da 24 TV'nin sorularını yanıtlayan İsmail Demir, "Gazeteci arkadaşımız beni aradı, sorular sormaya başladı. Ben, çok rahat bir şekilde, 'Kardeşim özel hayatımıza karışamazsınız' deyip kapatabilirdim. Ama saklayacak hiçbir şey olmayan bir insan rahatlığıyla sorduğu sorulara cevap vermeye çalıştım. Hatta bazı sorular için hafızamı tazeleyerek cevap verdim" ifadelerini kullandı.

"Yani hayatım boyunca bu dördüncü tatil mi ne oldu. Çocuklarımla beraber belki de sekiz seneden beri yaptığımız ilk tatildi. Arkadaşımız, 'Şurada bir tatil yapsanız' dedi" şeklinde konuşan Demir, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi ben otelin sahibini araştırmakla, sorgulamakla mesul değilim. Yani anlaşılabilir tutum değil. Sanırım burada (haberde) art niyetten başka bir şey aramamak gerekiyor."

"15 yaşındaki kızım beni sabah ağlayarak aradı"

"15 yaşındaki kızım beni sabah ağlayarak aradı" diye sözlerine devam eden İsmail Demir, "Bana, 'Baba biz bunu hak etmedik. Ben sekiz seneden beri kardeşlerimle ilk defa tatil yapabildim' dedi. Kızımın gözyaşları herhalde İsmail (Saymaz) beyin şu anda mutluluk gözyaşlarıyla karışmıştır. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.