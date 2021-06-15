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Almanya'dan Fransa'ya 3 puan hediyesi

Almanya'dan Fransa'ya 3 puan hediyesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu ilk hafta maçında Fransa, turnuvanın ev sahiplerinden Almanya'yı Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. 

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu maçında Fransa ile Almanya, Münih'teki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

İlk yarıya tempolu başlayan Fransa, bu bölümde Almanya'ya oranla daha üstün bir oyun sergilerken 20. dakikada öne geçti. Pogba'nın sol kanata gönderdiği akıl dolu uzun pasta Hernandez, topu bekletmeden kale ağzına çevirdi ve Hummels ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0

Bu gol, Almanya'nın Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. 

İlk yarısı Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle geçilen maçın ikinci devresinde Almanya, daha baskılı taraf olsa da aradığı golü bulmayı başaramadı.

Skor avantajın elinde bulunduran Fransa'nın daha çok ani ataklarla şans aradığı ikinci 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve 90 dakika sonunda üç puan Fransa'nın oldu. 

Bu sonucun ardından F Grubu'nda ilk maçlar sonucunda Portekiz ve Fransa 3'er puandalar. Almanya ile Macaristan ise ilk maçlar itibariyle puan almayı başaramadı.

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