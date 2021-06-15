Portekiz'den Macaristan'a farklı tarife

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz, turnuvanın ev sahiplerinden Macaristan'ı 3-0 yendi.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda turnuvanın ev sahiplerinden Macaristan, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta son Avrupa şampiyonu Portekiz ile karşılaştı.

Portekizli Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu; 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.

Yüzde 67 oranında topla oynayan Portekiz'in Jota ve Ronaldo ile girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadığı ilk yarı golsüz bitti.

Portekiz aradığı golü 84. dakikada buldu. Sağ kanattan gelen pasla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Guerreiro'nun şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Ronaldo, 87. dakikadaki penaltı atışını gole çevirerek Portekiz'i 2-0 öne geçirdi.

90+2'nci dakikada Rafa Silva ile arasındaki pas alış verişi sonrası altı pasta topu alan Ronaldo, kaleci Gulacsi'yi çalımlayarak attığı golle Portekiz'in sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Ronaldo şampiyona tarihinin en skoreri rekorunu kırdı

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Eski Fransız futbolcu Platini, 9 golünü de EURO 1984'te atmıştı. Ronaldo ise bu turnuvaya kadar 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da 3'er gol kaydetmişti.