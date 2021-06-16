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Manisa'da korkunç olay! Komşusunu öldürüp aynı silahla intihar etti

Manisa'da korkunç olay! Komşusunu öldürüp aynı silahla intihar etti

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşusu Kader Oktay'ı (52) tüfekle vurarak öldüren Mehmet Bey Akkor (56) ardından aynı silahla intihar etti.

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Feci olay, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Üzüm Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Bey Akkor aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu Kader Oktay ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmaya kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkor, av tüfeğiyle Oktay'ı göğsünden ve bacağından vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan Oktay, olay yerinde hayatını kaybederken, Akkor bu kez tüfeği kendisine doğrultup ateşledi.  

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kader Oktay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Mehmet Bey Akkor ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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