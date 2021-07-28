Kayseri Kocasinan'da sular çekilince ortaya çıktı muhtar uyardı

Mollahacı Mahalle Muhtarı Mustafa Gerçek, “Maalesef son yıllardaki kuraklıktan dolayı barajımızın su seviyesinde sürekli bir düşüş var. Şu anda tahminen 30 metreye yakın bir düşüşümüz mevcut. Köyümüzün geçmişi yaklaşık 1700’lü yıllara dayanıyor. 2000 yılından itibaren resmi olarak işlemler tamamlandı. Yeni köyümüzde de o zaman İl Özel İdare tarafından parselleme işlemleri tamamlandı. 2000’li yıllarda bizim yeni köyümüze yerleşmemiz ile birlikte Yamula Barajı da sularını tutmaya başladı. Baraja bakınca eski okulumuzu ve yerleşim alanlarımızda çıkan yerlerimizi görünce eskiden burada yaşayan insanlarımız gözümüzün önüne geliyor. Bu durumda haliyle bir duygu yüklemesi yapıyor” ifadelerini kullandı.