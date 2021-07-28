Kabine toplantısı ne zaman tarih belli oldu haberi geldi

Koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından gözler yeniden Kabine toplantısına ve alınacak yeni tedbirlere çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak, yeni yasaklar ve tedbirler alınacak mı? İşte kabine toplantısının yapılacağı tarih...

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Kurban Bayramı tatilinin ardından koronavirüs vakaları yeniden 20 bine yaklaştı ve vatandaşlar kısıtlamalar yeniden mi gelecek araştırması yapmaya başladı Vatandaşlar da söz konusu durumlarla ilgili aramalar yapıyor ve kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak, yeni yasaklar olacak mı, İşte konuya ilişkin son durum...

Kabine toplantısı ne zaman:

Haftanın üçüncü gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 2 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.