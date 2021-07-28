Van Valisi Bilmez açıkladı: 295 kilometrelik İran sınırının tamamına duvar örülecek

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, göç baskısının artmasıyla birlikte Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceğini bildirdi.

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İlgililerden bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı sınırından başlayarak 64 kilometrelik modüler duvar inşaatının devam ettiğini söyledi. Yıl sonuna kadar 64 kilometrelik duvarın yapımını bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Vali Bilmez, şu ana kadar duvarın 3,5 kilometrelik kısmının tamamlandığını bildirdi.

Vali Bilmez, "Kara kuvvetlerimiz 2 keşif, 2 de komando bölüğü, zırhlı araçlarla birlikte bölgeye takviye etti. İçişleri Bakanlığımız da diğer illerden bu bölgeye 35 özel harekat timi 50 zırhlı araçla sınır hattında askeri birliklerimize yardımcı olmak üzere bölgeye yönlendirildi" dedi.

Duvarın örüleceği 3 etapta da kazı ve dolgu çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bilmez, "Bir taraftan da İran yetkilileriyle, duvarın örüleceği sahanın belirlenmesi konusunda ortak mutabakata varmak için çalışmalarımız devam ediyor. Birinci etapta mayınlı alanımızın mayın temizleme çalışmaları jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. Bölgeyi tamamen mayından temizleyeceğiz. Çünkü duvar imalatının yapılabilmesi için o sahanın temizlenmesi lazım." dedi.

"Yıl sonu 160 km'lik hendek uzunluğu oluşacak''

"Bölgede sınır güvenliği için 2 yıldır hendek de kazıldığını" anlatan Vali Bilmez "Derinliği 4, genişliği 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekiliyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik hendek kazımı gerçekleştirildi. 30 kilometre hendek kazımı için de yüklenici firmalar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bir 30 kilometre kadar hendek kazımını da Valilik olarak biz gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar hendek uzunluğumuzu 160 kilometreye kadar çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Duyarlılık bu sene daha fazla

Sınır güvenliğini için tüm kurumların seferber olduğunu, İHA ve SİHA'lardan da 24 saat esasına göre yararlandıklarını vurgulayan Bilmez, elde edilen görüntülerin ilgili birimlerce paylaşıldığını dile getirdi.

Geçen yıl yaklaşık 105 bin düzensiz göçmeni ya sınır hattında engelledikleri ya da içerde yakaladıkları bilgisini paylaşan Bilmez, "Bu sene sınırda engellediğimiz ve yakalayıp hakkında işlem yaptığımız göçmen sayımız şu ana kadar 55 bini geçti. Aslında bu sene maruz kaldığımız göçmen sayısı geçen seneden fazla değil ama toplumsal duyarlılık bu sene daha fazla." diye konuştu.