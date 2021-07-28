BIST 1.360
DOLAR 8,55
EURO 10,10
ALTIN 494,47
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan ateşkese uymuyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan ateşkese uymuyor

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde gerginliğin devam ettiğini ve Ermenistan’ın ateşkese uymadığını açıkladı.

Abone ol

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında Rusya’nın teklif ettiği ateşkese uyduğu belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan Azerbaycan devlet sınırında yerel saatle 10.00’dan itibaren ateşkes ilan edilmesi ile ilgili Rusya tarafının girişimi tarafımızdan kabul edilmiştir. Buna rağmen Ermenistan tarafı tank ve 120 mm’lik havan topları ile bölgedeki durumu gerginleştirmeye ve mevkilerimizi ateşi tutmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Kelbecer’in çeşitli bölgelerinde bulunan Azerbaycan mevzileri, Ermenistan’ın Basarkeçer bölgesindeki farklı yerlerde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından çeşitli silahlar kullanılarak yerel saatle 00.50’den itibaren ateş altına almıştı. Saldırılarda 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı, hayati risklerinin olmadığı ifade edilmişti. Devlet sınırında artan gerilimin sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğu kaydedilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilara Gönder Show TV ile anlaştı Dilara Gönder kimdir yaşı kaç?
Dilara Gönder Show TV ile anlaştı Dilara Gönder kimdir yaşı kaç?
Almanya'da gidişat kötü! Kovid-19 vakaları son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Almanya'da gidişat kötü! Kovid-19 vakaları son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Van Valisi Bilmez açıkladı: 295 kilometrelik İran sınırının tamamına duvar örülecek
Van Valisi Bilmez açıkladı: 295 kilometrelik İran sınırının tamamına duvar örülecek
Kabine toplantısı ne zaman tarih belli oldu haberi geldi
Kabine toplantısı ne zaman tarih belli oldu haberi geldi
ABD'de Anthony Fauci ve ailesine ölüm tehdidi
ABD'de Anthony Fauci ve ailesine ölüm tehdidi
PTT öğlen kapanıyor mu PTT şubeleri saat kaçta kapanıyor?
PTT öğlen kapanıyor mu PTT şubeleri saat kaçta kapanıyor?
Saadet Partisi'nde kılıçlar çekildi Oğuzhan Asiltürk'ten Temel Karamollaoğlu'na muhtıra
Saadet Partisi'nde kılıçlar çekildi Oğuzhan Asiltürk'ten Temel Karamollaoğlu'na muhtıra
Bakan Ziya Selçuk'tan tercih yapacak gençlere destek
Bakan Ziya Selçuk'tan tercih yapacak gençlere destek
Denizli'de ‘askere gideceğiz’ diye dilendiler! Çantadan bakın ne kadar çıktı
Denizli'de ‘askere gideceğiz’ diye dilendiler! Çantadan bakın ne kadar çıktı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un kızı YKS'de Türkiye 32'ncisi oldu
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un kızı YKS'de Türkiye 32'ncisi oldu