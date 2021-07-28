Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan ateşkese uymuyor

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde gerginliğin devam ettiğini ve Ermenistan’ın ateşkese uymadığını açıkladı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında Rusya’nın teklif ettiği ateşkese uyduğu belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan Azerbaycan devlet sınırında yerel saatle 10.00’dan itibaren ateşkes ilan edilmesi ile ilgili Rusya tarafının girişimi tarafımızdan kabul edilmiştir. Buna rağmen Ermenistan tarafı tank ve 120 mm’lik havan topları ile bölgedeki durumu gerginleştirmeye ve mevkilerimizi ateşi tutmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Kelbecer’in çeşitli bölgelerinde bulunan Azerbaycan mevzileri, Ermenistan’ın Basarkeçer bölgesindeki farklı yerlerde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından çeşitli silahlar kullanılarak yerel saatle 00.50’den itibaren ateş altına almıştı. Saldırılarda 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı, hayati risklerinin olmadığı ifade edilmişti. Devlet sınırında artan gerilimin sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğu kaydedilmişti.