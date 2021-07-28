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Dilara Gönder Show TV ile anlaştı Dilara Gönder kimdir yaşı kaç?

Dilara Gönder Show TV ile anlaştı Dilara Gönder kimdir yaşı kaç?

7 yıldır Show Ana Haber'i sunan Ece Üner Kanal D ile anlaşmış ve koltuğu boş kalmıştı. Show Ana Haber'i yeni sezonda başarılı sunucu Dilara Gönder sunacak. Bu gelişmenin ardından Dilara Gönder kimdir, aslen nereli evli mi eşi kimdir soruları merak edildi. Zor İşler ile programı ile ekranların sevilen sunucusu hakkında merak edilenler...

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Show Ana Haber koltuğunda 7 yıldır oturan başarılı ve deneyimli sunucu Ece Üner kanaldan ayrıldığını ve Kanal D ile anlaştığını duyurmuştur. Bu gelişmenin ardından Show Ana Haber'i kim sunacak sorusu akıllara takıldı. Gelen son habere göre Show Haber'i Dilara Gönder sunacak. Yeni sezonda Show TV ile anlaşan Dilara Gönder kimdir, kaç yaşında, aslen nereli eşi Selim Yalın ve oğlu kimdir?

Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve ardından da Kanal D ile anlaşmıştı. Üner'in yerine gelen isim belli oldu.

Show Ana Haber'in yeni sunucusu Dilara Gönder oldu. Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Gönder, Haber Global'de yayınlanan haber yarışma programıyla, bir süre önce ekranlara dönmüştü.

Sunucu Dilara Gönder, Eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Ana Haber sunuculuğu görevini üstlenecek.

Dilara Gönder kimdir: 

17 Haziran 1983 doğumlu Dilara Gönder 38 yaşındadır. Liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde okudu. Ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü kazandı.

2007'de Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki program ile katılım gösterdi. Program, radyo dalında birinciliğe layık görüldü.

Sunuculuk hayatına ilk adımı Fenerbahçe TV'de "MusicBox" adlı programda adım attı. 2007'ye kadar Fenerbahçe TV'de görev yaptı. 2007'de Lig TV'ye geçti ve 2,5 sene Lig TV'de çalıştı.

TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip eden Gönder, önemli röportajlar yaptı. 2010'da NTV Spor'a geçti ve burada Zor İşler, Yeter ki İste ve Lingo programlarını sundu.

2014'te "Ne Diyosun" adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Sil Baştan isimli dizide "Gizem Dereli" rolünü canlandırdı.

TRT 1'de yayınlanan "Baba Candır" dizisinde oynadı. 2017 yapımı Box'un Yıldızları programını sundu.

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