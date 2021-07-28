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Hindistan'da korkunç kaza! Otobüsün altında uyuyan 18 işçi öldü

Hindistan'da korkunç kaza! Otobüsün altında uyuyan 18 işçi öldü

HİNDİSTAN'da park halindeki otobüse kamyonet çarptı. Kaza sırasında otobüsün altında uyuyan 18 işçi hayatını kaybetti. 24 kişinin de yaralı olduğu bilgisi verildi.

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Hindistan'nın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’un yakınlarındaki otoyol kenarında park halindeki otobüse, kamyon çarptığı bildirildi.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun otobüsün altında uyuyan işçiler olduğunu belirterek, en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını aktardı. ​​​​​​​

Polis memuru Yamuna Prasad, işçilerin 16’sının olay yerinde, 2’sinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İki katlı olduğu belirtilen otobüsün arıza yaptığı için yol kenarında park halinde olduğu, kamyon sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Hindistan’da trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi ölüyor.

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