TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Genel Kurul'da yabancı kuralı, VAR ve seyirci açıklaması

ANKARA'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, genel kurulda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı. Olağan Genel Kurul’da Divan başkanı olarak Mehmet Büyükekşi seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda gündemde yer alan “TFF Statüsü’nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi” maddesi oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı.

Nihat Özdemir'in açıklamaları...

"Böylesine zor bir dönemde, futbolumuza hizmet eden herkese saygılarımı sunuyorum. Federasyonumuz adına emekleri için teşekkürü bir borç biliyorum."

"Kulüpler için sınırı 16'ya çıkardık"

"Geçen sezon kulüplerimizin rahat hareket etmesi için yabancı oyuncu sayısını 16'ya çıkardık. Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı."

"Taraftarlar bu sezon maç izleyebilecek"

"Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız."

"Gereken dersleri aldık"

"A Milli Takımımız, yoğun bir dönem geçirdi. Elemelerde Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz ve zirve yaptığımız dönem, EURO 2020'de bizi üzen sonuçlarla tamamlandı. Gereken dersleri aldık, rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik."

"Dünya futbol tarihine geçtik"

"PSG-Başakşehir maçında Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında başta Başakşehir olmak üzere ülkece gösterdiğimiz tavır, dünya futbol tarihine geçmiştir. Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında İstanbul, Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak."

"Türk hakemliğine güveniyoruz"

"Türk hakemliğine güveniyoruz, istikrardan yana kararlar aldık. Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda 3 ayrı hakemimiz maç yönetti. Cüneyt Çakır hocamız, EURO 2020'de görev alıp finaller tarihinde en fazla maç yöneten hakem oldu."

"TFF 1. Ligde VAR uygulaması"

"2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de de VAR uygulamasını kullanmayı hedefliyoruz."

Geçtiğimiz sezon statların çimleri çok konuşuldu. Bu konuda kararlar aldık, yaptırımlar uygulayacağız. Sizlerin de desteğiyle bu sorunları çözeceğiz. Uluslararası rekabette de daha güçlü olmamız gerekiyor."

Genel Kurul'un gündemi için ise şu maddeler oluşturdu:

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkanın sunuşu,

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

8. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

9. 01.06.2020-31.05.2021 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

10. Genel Kurul'da okunan 01.06.2020-31.05.2021 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

11. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,

12. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

13. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

14. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

15. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

16. 01.06.2021-31.05.2022 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

17. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

18. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,

19. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

20. Dilekler, Kapanış.