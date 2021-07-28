Belçika'da emzirmeye teşvik için "tüm memelere açık" yazıp şehir meydanına bank yaptılar

Emzirmeye teşvik amaçlı şehir meydanına annelerin rahatlıkla bebeklerini emzirmeleri için tasarlanmış ve üzerinde "Tüm memeler hoş geldiniz" yazılı bank yerleştirdiler.

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Belçika'da kadınların toplum içinde bebek emzirmesine ilişkin tabuyu yıkmak için Batı Flaman bölgesindeki Kortrijk şehri meydanına özel bir oturma bankı yerleştirildi.

Çocuk ve aile kurumu olan 'Kind en Gezin'in son verilerine göre Belçika'da emziren anne sayısı artsa da, kadınların başkalarının yanında çocuklarını bu şekilde beslemeleri konusunda hâlâ bir tabu var. Bu durum kadınların evden çıktıktan sonra bebeklerini emzirmelerini zorlaştırıyor.

Bu sebeple ülkede pilot uygulamalar devreye sokuldu ve toplum içinde emzirmek isteyen annelere kimsenin olumsuz bir yaklaşım sergileyememesi için güvenli banklar konuldu.

Kind en Gezin tarafından yürütülen projenin sözcüsü Nele Wouters, özellikle bir çocuğun yaşamında erken dönem emzirmenin günde 12 kez ve bazen daha fazla yapılması gerekebildiğini belirterek "Ebeveynler çocuklarını büyütüyor ve onları beslemek kesinlikle bunun en önemli parçası" dedi.

Belçika'da toplum içinde emzirmek kanunla korunuyor, yani kadınlar halka açık bir yerde emzirmeye ilişkin olumsuz tepkilerle karşılaştıklarında dava açıp kazanabilirler. Ancak bu durum başkalarının onaylamayan bakışları altında bebeklerini emzirmek konusunda kendilerini tam olarak rahat hissetmelerini sağlamıyor.

Wouters şunları ekliyor:

“Alışverişte, caddede, evde, kütüphanede, trende veya lunaparkta… bir çocuk acıkırsa veya bir kadının göğsü dolmuşsa, o annenin çocuğunu besleyebilmesi ya da pompa kullanabilmesi tamamen normal olmalıdır."

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Bu amaçla kurulan emzirme banklarının sponsoru da kadınlara ve annelere özel ürünler ve teknolojiler geliştiren Elvie firması oldu. Farkındalık yaratma amaçlı emzirme bankı Belçika'da ağustos ayının sonuna kadar yerinde kalacak.

Elvie'nin kurucusu Tania Boler şunları söyledi:

“Her zaman her annenin ve ailenin, bebeklerini nasıl ve nerede besleyeceğini, yargılanmadan veya kısıtlanmadan seçebilmesi gerektiğine inandık. Ebeveynler de her zaman endişe duymadan dışarı çıkma özgürlüğüne sahip olmalıdır."

"Tüm memelere açık"

Gent merkezli tasarımcı Leda Devoldere tarafından yaratılan bank, kadınların emzirmek için kuytu yerler aramak ve yalnız kalmak istemedikleri takdirde kullanabilmeleri için tasarlandı. İki oturma yeri arasında bebeğin güvenle yatıp uyuyabileceği veya bezinin değiştirilebileceği bir kullanım alanına sahip.

Bank'ın üzerinde "Tüm memelere açık" yazıyor. Projede ayrıca, kadınlar için 'emzirme yerlerini' gösteren bir Belçika haritası da oluşturuldu.