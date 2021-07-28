Bursa'da tarlada bulundu! Sırrı çözüldü: 2 bin yıllık kitabede bakın ne yazıyor

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan Bursa’nın İznik ilçesinde yol kenarında bulunan ve müzeye kaldırılan 2 bin yıllık kitabenin sırrı çözüldü.

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UNESCO geçici miras listesinde bulunan İznik ilçesinde bir tarlada taş üzerine işlenmiş kitabe bulunmuştu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve arkeolog sevk edilmiş, kitabe ekip otosuyla müzeye teslim edilmişti. Uzmanların incelemesi neticesinde kitabenin üzerindeki yazılar çözüldü. Eski Yunanca Trebonia harfleri ile yazılan kitabede “Priscus oğlu İsidorus bu anıtı kendisi, karısı Trbonia ve çocukları için yaptırmıştır. Hepiniz hoşçakalın” ibareleri bulunuyor.