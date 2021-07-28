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Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni bulundu

Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni bulundu

ARTVİN'de 22 Temmuz’da meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine kaybolduğu yerden 8 kilometre aşağıda dere yatağında ulaşıldı.

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 Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit'in (40) cenazesi bulundu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'daki sağanağın ardından akıntıya kapılarak Murgul Çayı'na sürüklenen Yiğit'in cenazesi, kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre aşağıda bulundu.

Ekipler, Murgul Çayı'nın Civan köyü civarında bulunan Yiğit'in cansız bedenini sudan çıkarttı. Olay yerinde inceleme devam ediyor.

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