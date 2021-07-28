Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni bulundu

ARTVİN'de 22 Temmuz’da meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine kaybolduğu yerden 8 kilometre aşağıda dere yatağında ulaşıldı.Abone ol
Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit'in (40) cenazesi bulundu.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'daki sağanağın ardından akıntıya kapılarak Murgul Çayı'na sürüklenen Yiğit'in cenazesi, kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre aşağıda bulundu.
Ekipler, Murgul Çayı'nın Civan köyü civarında bulunan Yiğit'in cansız bedenini sudan çıkarttı. Olay yerinde inceleme devam ediyor.