ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş şifresi alma ekranı-2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sonuçlarını görmek için AİS şifresi nasıl alınır, nereden alınır araştırması yapmaya başladı. YKS sonuçlarını görmek için adayların AİS şifrelerini öğrenmeleri gerekli. Peki AİS giriş şifresi nereden nasıl alınır?

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YKS sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM aday şifresi gerekli. Ancak, şifresini unutan adaylar, sonuçlarını öğrenebilmek için öncelikle aday şifresini almak zorunda. Ücretsiz olarak ÖSYM tarafından verilen şifreyi öğrenmek için sadece birkaç basit adım gerekli. İşte, ÖSYM aday şifresi nedir, nasıl alınır? 2021 AİS aday şifresi yenileme işlemi nasıl yapılır? sorularının yanıtları…

ÖSYM aday şifresi nedir nasıl alınır:

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.

ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir.

Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

2021 AİS aday şifresi yenileme işlemi nasıl yapılır:

ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için

ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın,

Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin,

Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor.

Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.