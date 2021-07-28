Ece Üner ayrılıp Kanal D'ye geçti! Show TV'nin yeni sunucusu bakın kim oldu

Geçtiğimiz ay Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılan Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu.

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NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'ten beri Show TV'ye transfer olan Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve Kanal D ile anlaşmıştı. Üner'in yerine gelen isim Dilara Gönder oldu. Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Dilara Gönder, Haber Global'de yayınlanan haber yarışma programıyla, bir süre önce ekranlara dönmüştü. Başarılı sunucu Dilara Gönder, Eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Ana Haber sunuculuğu görevini üstlenecek.







Dilara Gönder kimdir?

17 Haziran 1983 tarihinde dünyaya geldi. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi. Fenerbahçe TV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007 yılına kadar bu kanalda çalıştı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı. Dilara Gönder, 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. NTV’de; Zor İşler, Yeter ki İste ve Lingo programlarının sunuculuğunu üstlendi.







2014 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Ne Diyosun' adlı dizide rol aldı, bu aynı zamanda Gönder'in ilk oyunculuk deneyimidir. En son Star TV'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından TRT 1 ekranlarında yer alan Baba Candır dizisinde oynadı. 2017 yapımı Box'un Yıldızları programında sunuculuk yaptı. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Gönder, yepyeni haber temalı yarışma programı "Ne Haber?" ile yakında Haber Global ekranlarında izleyici ile buluşacak.