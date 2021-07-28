Baht Oyunu şaşırttı Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Güldür Güldür Masterchef'e reyting şoku
27 Temmuz 2021'in reytingleri Aşk Mantık İntikam, Ada Masalı, Masterchef Türkiye, Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı. Baht Oyunu ise şaşırttı.
Bora ve Ada, katıldıkları ilişki kampında aşkın ve tutkunun dansı olan tangoda bir araya geliyor. İkilinin romantik dansı birbirlerine daha da yakınlaşmasına neden olduğu Baht Oyunu reytinglerde şaşırttı.
Poyraz’ın iskeleye gelip ‘gitme!’ demesi Haziran’ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran’ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorguladığı Ada Masalı reytinglerde zirve yarışından koptu.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.
Çınar, Ozan’la aralarında ne olduğu konusunda Esra’nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası’nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla’nın büyük tepkisiyle karşılaştığı Aşk Mantık İntikam reytinglerde ilk 10'a giremedi.