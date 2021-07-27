Ayçiçek yağına okkalı zam! Fiyatı iki kat arttı

Ayçiçek yağına gelen yüzde yüz oranında zam sonrası 18 litrelik ayçiçeği yağı fiyatı 290 liraya kadar çıktı.

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Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, dövizin yükselmesi ile pandemide erişebilir ürüne gelen zorluk sebebiyle fiyatın arttığını kaydetti. Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları dikkat çekti.

18 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 290 liraya kadar çıktı

Aydın'da yerel olarak yayın yayın yapan Hedef gazetesinden Gökhan Düzyol'a açıklamalarda bulunanan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, artışın hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklı nedenleri olduğunu söyledi. Ayçiçek yağı fiyatlarında artışın önümüzdeki dönemde de sürebileceği belirtiliyor. Türkiye'nin bu üründe ithalata ba'ğımlılığı da fiyat artışlarının temel nedeni olarak öne çıkıyor. Geçen yıL 135 liradan satılan 18 litrelik ayçiçeği yağı şimdilerde 290 liraya kadar alıcı buluyor.

"Ülkemizde yeteri kadar ayçiçeği yok''

Covid-19 salgını nedeniyle gıdanın önem kazandığını belirten Kendirlioğlu, tüm ürünlere zam yapıldığını anımsattı. Türkiye'de ekimi yapılan ayçiçeğinin, yurt içindeki tüketime de yetmediğini ifade eden Kendirlioğlu, şöyle devam etti:

"Pandemide özellikle ülkemizde değil dünyada da gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Sadece ayçiçeği yağında değil tüm ürünlerin fiyatlarında yükselme oldu. Bazı ürünlerin fiyatları da neredeyse yüzde yüz ile 300 arasında arttı. Ayçiçeği sonuç itibariyle yağ edilen bir bitki. Gıda sanayinde ve ülkemizin ihtiyacı olan yağ sanayinde kullanılan ham maddelerden bir tanesi. Ülkemizde yeteri kadar ayçiçeği yok. Elde edilen yağ bize yetmiyor, yetmediğinde ithal ediyoruz. Dövizin artması ve pandemi kaynaklı erişebilir ürüne gelen zorluk nedeniyle fiyatta aşırı dalgalanma oluyor. Bu seneki fiyatlar arasında takriben yüzde yüze yakın bir artışın meydana geldiği görülüyor."

Aydın'daki üretim yüzdelik dilime girmiyor

Tarımsal sulamada yaşanan su kıtlığı nedeniyle çiftçilerin alternatif ürünler arasında ayçiçeği ekimine de yöneldiklerini hatırlatan Kendirlioğlu, "İlimizde kuraklıktan kaynaklı yaklaşık 70 bin dönüm ayçiçeği ekimi yapıldı. Aydın tarımında da ayçiçeği çok tercih edilen bir ürün çeşidi değil. Kuraklığın bitmesiyle üreticilerin bir daha ayçiçeği ekimine yöneleceğini düşünmüyorum. Kentte ekimi yapılan ayçiçeği de ayçiçeği yağı fiyatlarını da etkilemez. Aydın'da ekimi yapılan ayçiçeği, Türkiye'de ekimi yapılan ayçiçeği üretiminin yüzdesine bile girmez." diye konuştu.