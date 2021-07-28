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Ali Koç'tan TFF'ye sert sözler: Bu kafayla gidersek daha da diplere ineceğiz

Ali Koç'tan TFF'ye sert sözler: Bu kafayla gidersek daha da diplere ineceğiz

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu kafayla gidersek daha da diplere ineceğiz" dedi.

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Ali Koç, TFF'ye yönelik sert açıklamalar yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuzun, kulüplerle çekişmesini bırakıp, hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlayıp futbolumuzu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için planları harekete geçirmek durumundayız." dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları...

"Ben TFF başkanı olsam..."
"Ben TFF Başkanı olsam mali genel kuruldan önce kulüplerle görüşürdüm. Yine de her şeye rağmen dünkü toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum."

"Her sorunu aşabiliriz"
"Futbolun bugün içerisinde olduğu durumda kulüplerin de suçu vardır ancak bunu çözmek istiyorsak bir irade şarttır. Avrupa ile makas çok açıldı. Çözmek sorun mu? Bence değil. Her sorunu aşabiliriz ama yeter ki gerekli irade olsun."

"Devrimsel dönüşüme ihtiyacımız var"
"Almanya 10 yıllık plan yaptı, Belçika yaptı. Biz niye yapamıyoruz? Türkiye'nin bir devlet futbol stratejisi olması gerektiğine inanıyorum ve 10 yıl içinde futbolun her katmanında büyük bir devrimsel dönüşüme ihtiyacımız var."

"Bu kafayla gidersek..."
"Bu kafayla gidersek daha da diplere ineceğiz. Federasyonumuzun, kulüplerle çekişmesini bırakıp, hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlayıp futbolumuzu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için planları harekete geçirmek durumundayız."

"Acizlik göstergesidir"
"TFF yönetiminde yer alan bazı kişilerin, ahlaksızca pek çok kulübü arayarak 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki tek başıma ben kurgulamışım gibi, "Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin" tarzında konuşmalar yapması acizliğin göstergesidir."

​"Bu telefonları eden kişilerin, benden değil, Fenerbahçe'den özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum."

"Yayıncı kuruluşla bir anlaşma yok"
"Yayıncı kuruluşa teşekkür ettiniz. Yayıncı kuruluşla ilgili yaşanan problemlere de değinseydiniz, teşekkürünüzü anlayışla karşılardım."

"2021-2022 sezonu için yayıncı kuruluşla bir anlaşma yok. Geçen sezon da bu dönemde yine anlaşma yoktu. Bizler geçen yıl kabul etmedik ama hukuken muhatap olmadığımız için federasyonumuz onların rakamını kabul etti."

"Bu nasıl bir düzendir"
"Hep yayıncı kuruluşun istediği oluyor. Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar. 2021-2022 sezonu için yayıncı kuruluştan ne ödeneceği belli değil, ne zaman belli olacak o da belli değil."

"İbra konusunda Fenerbahçe olarak çekimser davranacağımızı hepinizin bilmesini istiyorum."

"TFF başkanımız, yakın bir zamanda bazı yerlerde yayıncı ile ilgili bir sorun olmadığını söylemiş. Sayın başkanımız, size göre yayıncı kuruluşla ilgili bir sorun var mı yok mu? Varsa nedir? Yoksa kulüpler bu işi abartıyor diyorsanız onu da anlatın."

"Tüm kulüplere adil, kazananın hak ettiği bir sezon olmasını diliyorum."

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