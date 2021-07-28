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Antalya Manavgat'ta 2 noktada korkutan yangın!

Antalya Manavgat'ta 2 noktada korkutan yangın!

Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 3 mahalle boşaltılırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye doğru yola çıktığı açıklandı.

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 Antalya'da Manavgat'ın Side Mahallesi yakınlarında 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 

3 mahalle boşaltıldı

Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Alevler Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerledi. 3 mahalle boşaltıldı. 

Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor.

Bakan Pakdemirli yola çıktı 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.  AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal yangıla ilgili şu bilgileri verdi: "Manavgat yeni köy mahallemizde saat 12 civarında başlayan yangın Kalemler mahallemizi de etkisi altına aldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz yangına hızla müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor."

"Karadan tüm ekiplerimiz arasözlerle ve yangın söndürme araçları ile müdahalesini sürdürüyor. Ayrıca yangın söndürme uçaklarımız ve 4 yangın söndürme helikopterimiz de çalışmalara havadan destek veriyor.  Burdur’dan bir helikopterimiz çalışmalara destek vermek için geliyor."

Şuan yerleşim yerimizin kısmen boşaltılması söz konusu. Yeniköy, Kalemler ve Evrenseki kısmen boşaltılacak. Devletimizin tüm birimleri önce vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak sonrada yangını mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor.

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