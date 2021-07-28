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Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama

Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama

Vaka sayıları hızla artmaya devam ederken okulların açılıp açılmayacağı merak konusu... Bakan Selçuk'tan da yüz yüze eğitime yönelik yeni bir açıklama geldi.

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Bayram tatili sonrası vaka sayıları hızla arttı ve artmaya da devam ediyor. Bununla birlikte milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor.

Bakan Selçuk'tan bu konuda yeni bir açıklama geldi. 'Çok kararlıyız' diyen Selçuk, 6 Eylül'de eğitimin başlayacağını belirtti. 

Bakan Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizler için son derece önemli. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sabrı konusunda müteşekkiriz. Okulları açmak konusunda çok kararlıyız." ifadelerini kullandı.

SAYI ARTIYOR

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.

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