Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama

Vaka sayıları hızla artmaya devam ederken okulların açılıp açılmayacağı merak konusu... Bakan Selçuk'tan da yüz yüze eğitime yönelik yeni bir açıklama geldi.

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Bayram tatili sonrası vaka sayıları hızla arttı ve artmaya da devam ediyor. Bununla birlikte milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor.

Bakan Selçuk'tan bu konuda yeni bir açıklama geldi. 'Çok kararlıyız' diyen Selçuk, 6 Eylül'de eğitimin başlayacağını belirtti.

Bakan Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizler için son derece önemli. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sabrı konusunda müteşekkiriz. Okulları açmak konusunda çok kararlıyız." ifadelerini kullandı.