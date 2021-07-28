BIST 1.360
DOLAR 8,56
EURO 10,11
ALTIN 494,53
HABER /  POLİTİKA

Sosyal medya yasasının detaylarını anlattı! Almanya'daki gibi olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medya yasasının detaylarını anlattı! Almanya'daki gibi olacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çıkartılması planlanan yeni sosyal medya yasasına ilişkin Almanya örneğini gösterip, "Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak." dedi

Abone ol

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çıkartılması planlanan yeni sosyal medya yasasına ilişkin, "Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak." dedi.

Yayman, Hatay Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, sosyal medyanın etkisinin çok daha arttığını söyledi. Kuşak tartışmalarının olduğu dönemde, sosyal medya kullanıcılığının önem arz ettiğini dile getiren Yayman, "İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda çalışmalarımız var. Cumhur İttifakı olarak bu konuyu çok önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Yayman, sosyal medya yasasını en kısa zamanda TBMM'ye getireceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak. Bizim bir tezimiz var. Almanya'da ne varsa Türkiye'de de o olacak. Biz hem komisyon olarak hem TBMM olarak Avrupa ve dünya örneklerine bakıyoruz. Bu örneklere bağlı olarak inşallah Türkiye'de de çağdaş, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan, bireylerin gerçekten hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında vatandaşı mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama
Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama
Randevusuz aşı uygulaması ilgi görüyor
Randevusuz aşı uygulaması ilgi görüyor
Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni bulundu
Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni bulundu
Antalya Manavgat'ta 2 noktada korkutan yangın!
Antalya Manavgat'ta 2 noktada korkutan yangın!
ByLock'un sahibi David Keynes'in itirafları olay: Fethullah Gülen şizofren, örgüt genelev
ByLock'un sahibi David Keynes'in itirafları olay: Fethullah Gülen şizofren, örgüt genelev
Ali Koç'tan TFF'ye sert sözler: Bu kafayla gidersek daha da diplere ineceğiz
Ali Koç'tan TFF'ye sert sözler: Bu kafayla gidersek daha da diplere ineceğiz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek doz aşıya karşı uyardı: Hiçbir anlamı yok!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek doz aşıya karşı uyardı: Hiçbir anlamı yok!
ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş şifresi alma ekranı-2021
ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş şifresi alma ekranı-2021
Meral Akşener: Oyumuz yüzde 16 civarında yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz
Meral Akşener: Oyumuz yüzde 16 civarında yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz
Ayçiçek yağına okkalı zam! Fiyatı iki kat arttı
Ayçiçek yağına okkalı zam! Fiyatı iki kat arttı