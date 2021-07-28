ABD'li bilim insanları Çin'in nükleer füze üssü inşa ettiğini öne sürdü

ABD'li bilim insanları, Çin’in, ülkenin batısında nükleer başlıklı füze stoklamak için üs kurduğunu iddia etti.

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BBC’nin Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) raporuna dayandırdığı haberde, Çin'in Sincan eyaletinden gelen uydu görüntülerine göre inşası süren nükleer füze sahasının yaklaşık 110 siloluk olduğu belirtildi.

Bunun son iki ayda Çin’in batısında inşa edilen ikinci yeni silo sahası olduğu bildirildi.

Washington Post gazetesi geçen ay, Gansu eyaletinin Yumen bölgesindeki çölde bulunan sahada 120 silo görüldüğünü ifade etmişti.

FAS raporuna göre, Yumen'in yaklaşık 380 kilometre kuzeybatısında bulunan Hami bölgesindeki yeni depolama sahasının yapım aşamasında olduğu belirtildi.

ABD ve Rusya küresel silahlanmanın sınırlandırılması için müzakerelere hazırlanırken, Çin şimdiye kadar silahlanmanın kontrolü konusunda müzakerelere katılmadı.

ABD Savunma Bakanlığı Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, Twitter paylaşımında raporla ilgili endişelerini dile getirdi.

Pentagon, geçen yıl Çin'in 200'den fazla nükleer savaş başlığına sahip füze stokuna sahip olduğunu ve bu miktarı en az iki katına çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

ABD'nin yaklaşık 3 bin 800 nükleer savaş başlığına sahip olduğu belirtiliyor.