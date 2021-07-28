BIST 1.360
DOLAR 8,55
EURO 10,10
ALTIN 494,47
HABER /  GÜNCEL

Randevusuz aşı uygulaması ilgi görüyor

Randevusuz aşı uygulaması ilgi görüyor

Eskişehir'de oluşturulan stantlarda verilen randevusuz koronavirüs aşı hizmeti vatandaşlardan ilgi görüyor.

Abone ol

Eskişehir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Mamur, Covid-19 salgınıyla mücadelede en önemli unsurun aşılama olduğunu, tüm aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra hastaneler ile bazı noktalarda aşılama hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi.

"Bağışıklık için ikinci doz aşıya ihtiyaç var"

Aşı olanların da maske, mesafe ve temizlikten taviz vermemeleri gerektiğini vurgulayan Mamur, "Sonuçta kişiler birinci doz aşısını olmuş olsalar da tam bir bağışıklık için ikinci doz aşıya ihtiyaç var. Aşılamaya daha çok önem vermeliyiz. Aşılandık diye de maske, mesafe ile temizliği görmemezlikten gelmemeliyiz." dedi.

Aşı için sırada bekleyen 18 yaşındaki Mustafa Kemal Mercan da Covid-19 salgınının bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, bunun için herkesin aşı yaptırmasının önemli olduğunu dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Anıtkabir'de tepki çeken görüntü! 'Derhal kaldırın' kararı çıktı
Ankara Anıtkabir'de tepki çeken görüntü! 'Derhal kaldırın' kararı çıktı
Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni bulundu
Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni bulundu
İstanbul'da feci kaza! Yaralıyı bırakıp olay yerinden kaçtı: Bomba patlar gibi
İstanbul'da feci kaza! Yaralıyı bırakıp olay yerinden kaçtı: Bomba patlar gibi
ByLock'un sahibi David Keynes'in itirafları olay: Fethullah Gülen şizofren, örgüt genelev
ByLock'un sahibi David Keynes'in itirafları olay: Fethullah Gülen şizofren, örgüt genelev
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek doz aşıya karşı uyardı: Hiçbir anlamı yok!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek doz aşıya karşı uyardı: Hiçbir anlamı yok!
ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş şifresi alma ekranı-2021
ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş şifresi alma ekranı-2021
Meral Akşener: Oyumuz yüzde 16 civarında yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz
Meral Akşener: Oyumuz yüzde 16 civarında yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz
Ayçiçek yağına okkalı zam! Fiyatı iki kat arttı
Ayçiçek yağına okkalı zam! Fiyatı iki kat arttı
Ece Üner ayrılıp Kanal D'ye geçti! Show TV'nin yeni sunucusu bakın kim oldu
Ece Üner ayrılıp Kanal D'ye geçti! Show TV'nin yeni sunucusu bakın kim oldu
Selim Yalın kimdir ne iş yapıyor Dilara Gönder eşi kimdir?
Selim Yalın kimdir ne iş yapıyor Dilara Gönder eşi kimdir?