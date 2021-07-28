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Zonguldak'ta babasının katilini öldürdü haksız tahrik indirimiyle 20 yıl ceza aldı

Zonguldak'ta babasının katilini öldürdü haksız tahrik indirimiyle 20 yıl ceza aldı

ZONGULDAK'ta babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan’ı tabancayla vurarak öldüren 19 yaşındaki katil zanlısı, haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 17 Ağustos 2020’de ilçeye bağlı sahil bandında meydana geldi. Devrim Celal Keleş, 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i barda çıkan kavgada öldüren Ersin Aydoğan'ı sahil bandında yer alan parkta otururken gördü. Cezaevinden izinli çıkan Ersin Aydoğan'ın yanına giderek oturan Devrim Celal Keleş, tabancayla ateş ederek katil zanlısını öldürmüştü.

Olayın ardından kaçan Keleş, parkta süren kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanmıştı. Mahkemece tutuklanan Devrim Celal Keleş hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Devrim Celal Keleş ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Keleş, Ersin Aydoğan'ın babası ve amcasını öldürdüğünü ve cezaevinden çıktıktan sonra kendisini tehdit ettiğini söyledi. Cinayet zanlısı Keleş'in avukatı da tehditle ilgili belgeleri mahkemeye sundu.

Tehditler nedeniyle haksız tahrik indirimi
Mahkeme heyeti, Keleş'e önce 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdiği cezaya tehditler nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 20 yıl hapse düşürdü. Keleş’e verilen cezayı yüksek bulan davalı avukatı ise Sakarya istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

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