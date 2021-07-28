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Samsun'da karnından bıçaklandı bağırsakları dışarı çıktı! İç çamaşırına bakın ne saklamış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da karnından bıçaklandı bağırsakları dışarı çıktı! İç çamaşırına bakın ne saklamış

SAMSUN'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahsın iç çamaşırının içinden uyuşturucu madde çıktı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki F.A., karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Bağırsaklarının dışarı çıktığı öğrenilen F.A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen H.Ç. polise teslim oldu. H.Ç., F.A.'yı uyuşturucu sattığı için bıçakladığını iddia etti.

Hastanede F.A.'nın iç çamaşırında ise jelatine sarılı bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeye el koydu. Şüpheli H.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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