Karamollaoğlu’ndan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: “Kimse keyfinden göç etmez”

Yabancı uyruklu kişileri hedef alan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepki gösteren Karamollaoğlu ''Mültecilerin su ve katı atık bedellerinin 10 kat artırılacağının ifade edilmesini hayretle karşıladım. Nasıl bir vicdan bunu sindirebilir?” dedi.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu.

“Birkaç haftadır yaşanan sel, heyelan gibi afetlerde yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Umarım bu yaşananlar bir ibret vesilesi olur ve bu tip olaylara daha hazırlıklı davranılır” sözleriyle başlayan Karamollaoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden sporculara başarılar diledi.

Tunus'taki darbeye tepki

Tunus’taki darbe girişimin kınayan Karamollaoğlu “Tunus halkının iradesinin askıya alınmış olması bizleri endişeye sevk etmiştir. Başbakan’ın görevden alınması ve meclisin faaliyetlerinin durdurulması demokrasiye vurulan bir darbe olarak algılanmaktadır. Ümit ediyoruz ki Tunus’taki tüm olumsuzluklar bertaraf olur ve Tunus normal demokratik sürecin içine yeniden girer” diye konuştu.

“Rüşvet ile mülteci tutmamız isteniyor''

Hükümetin sığınmacı politikasını eleştiren Karamollaoğlu “Ne yazık ki iktidarın sürecin en başından itibaren Suriye meselesinde takındığı yanlış tutumunun ve kontrolsüzlüğünün faturası savaştan ve yokluktan kaçan mazlum ve mağdur insanlara kesiliyor. Çözümün siyasi olduğu açıktır. Avrupa, sayıları yüzü bile bulmayan mültecilere sınırlarını kapatırken, Türkiye’ye deyim yerindeyse rüşvet karşılığında mültecileri tutma görevi veriyor” diye konuştu.

“Nasıl bir vicdan bunu sindirebilir''

Bolu Belediye Başkanı’na da tepki gösteren Karamollaoğlu “Bir belediye başkanının mültecilere yönelik ayrıştırıcı sözlerini son derece üzüntüyle karşıladık. Mültecilerin su ve katı atık bedellerinin 10 kat artırılacağının ifade edilmesini hayretle karşıladım. Nasıl bir vicdan bunu sindirebilir?

Millet olarak bizim aradığımız çözüm her şart altında insani ve vicdani olmak zorundadır. Bizi biz yapan asıl değer budur ve unutulmamalıdır. İnsana verilen değeri dünyaya hatırlatmak görevinden tarih boyunca vazgeçmedik bugün de vazgeçmemeliyiz. Türkiye adeta Edirne sınırının ötesinde huzur bozulmasın diye kolluk görevi icra eden bir ülke olmuştur.”

Memurların zam pazarlığına oturacağını hatırlatan Karamollaoğlu, memurların insaflı bir zam talep ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bir memurun görevini hakkıyla yerine getirmesi aldığı ücretle geçimini rahat sağlayabilmesine bağlıdır. Alım gücü düştü, memurumuzun maaşı gün geçtikçe eridi. Hayat pahalılığı ve paranın değer kaybetmesi karşısında gücü tükenen memurların hayat standardı 2 yıl öncesine göre gözle görülür şekilde düştü. İktidar bu fırsatı iyi değerlendirmeyip memuru geçim derdiyle baş başa bırakırsa; tamamlamak üzere olduğu siyasi ömrünün 2023’te kaldırılacak tabutuna bir çivi de kendi çakmış olacak.