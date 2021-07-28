Kuzey Irak Şehidi Teğmen Ali Rıza Özcücük son yolculuğuna uğurlandı
KUZEY IRAK'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi, küçük kardeşi ile diğer yakınlarının gözyaşları yürekleri dağladı.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Goraspi Üs Bölgesi'nin güneyinde arama tarama faaliyeti yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Gaziantepli Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay...
CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, şehidin annesi Fatma Özücük, babası Nihat Özücük, kardeşleri, ailesi, yakınları, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazı öncesi ve sonrasında şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.