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Göçmenlere 10 kat su faturası tartışması! CHP yönetiminden Tanju Özcan'a soğuk duş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Göçmenlere 10 kat su faturası tartışması! CHP yönetiminden Tanju Özcan'a soğuk duş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, mültecilerin su faturalarının 10 kat fazla artırılacağını söylemesiyle ilgili görüşlerinin kendisini bağladığını belirterek, "Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır." ifadelerini kullandı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklaması tartışılıyor.

Eleştirilerin hedefindeki Özcan, yaptığı son açıklamasında "Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım" dedi. Anket yaptırdığını ve halkın yüzde 85'nin destek verdiğini söyleyen Özcan'a kötü haber parti yönetiminden geldi.

"Kendisini bağlamaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu'da yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmamalı"

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır." vurgusu yapan Torun, şunları kaydetti:

"CHP'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesinin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek, Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir."

Torun, CHP'nin tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul edemeyeceğinin altını çizdi.

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