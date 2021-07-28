Ece Erken Bodrum'daki 19 bin liralık hesap kavgasını anlattı: Sırtımda bardak kırdılar!

Ece Erken ve eşi Mahmut Yazıcıoğlu 19 bin liralık hesap ücretine isyan edince kavga çıktı! Erken, sosyal medyaya sızan kavga haberlerinin ardından açıklama yapmış; "Hesap ödememek için değil, ödenen hesaba edilen bir sitem söz konusu" demişti. Ece Erken bu açıklamanın aksine, bugün yaptığı açıklamada 'sırtında bardak kırdıklarını' ifade etti.