Ece Erken Bodrum'daki 19 bin liralık hesap kavgasını anlattı: Sırtımda bardak kırdılar!
BODRUM'da Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, Yıldız Tilbe'bin sahne aldığı bir mekanda arkadaşlarıyla yedikleri yemeğin ardından 19 bin 250 TL hesap gelmesiyle olay çıktı. Olayın magazin basınına düştüğü ilk gün 'kavga değil sitem' diyerek iddiaları reddeden Erken, sonradan 'sırtında bardak kırdıklarını' söyledi.
Ece Erken ve eşi Mahmut Yazıcıoğlu 19 bin liralık hesap ücretine isyan edince kavga çıktı! Erken, sosyal medyaya sızan kavga haberlerinin ardından açıklama yapmış; "Hesap ödememek için değil, ödenen hesaba edilen bir sitem söz konusu" demişti. Ece Erken bu açıklamanın aksine, bugün yaptığı açıklamada 'sırtında bardak kırdıklarını' ifade etti.
Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece yakın dostlarıyla Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahneye çıktığı mekana gitti. Hem servisten hem de gelen 19.250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmut Şafak Yazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye "Bu milleti dolandırmak değil mi" diye sitem sitem edince gerginlik çıktı.
“2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekana gittik"
Erken dün ‘Beyaz Magazin’de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: “2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekana gittik. Saat 20.00’de gittiğimiz mekânda, 23.00’te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı.
"Arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar"
Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce ‘Bu dolandırıcılık değil mi?’ dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikâyetçi olduk.”