Forbes'tan Bayraktar İHA'larına övgü dolu sözler

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük atılımlarından olan İHA'larına dünyadan övgü üstüne övgü gelmeye devam ediyor.

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ABD merkezli medya kuruluşu Forbes, Türkiye'nin son dönemde büyük bir atılım yaptığı insansız hava araçları (İHA) alanı ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Derginin yazarlarından Paul Iddon imzalı makalede, "Türkiye'nin İHA'larının büyüyen pazarı: Ucuz ve savaşta test edildi" başlığı kullanılırken, Ankara'nın Avrupa'ya ilk kez İHA ithal ettiği vurgulandı.

Türk İHA'ların talipleri artıyor

Polonya'nın Türkiye'den İHA satın alan ilk NATO üyesi ülke olduğunu hatırlatan Forbes, "Polonya, tanksavar füzeleri olan TB2 SİHA satın aldı. Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, bu araçların savaşta kendini kanıtladığını söyledi. Ukrayna da Karadeniz'deki görevi için TB2'lerden satın aldı. Bunlar Kiev'in 30 yıldan beri aldığı en büyük yeni savaş uçağı"yorumunu yaptı.

Makalede, diğer AB ülkelerinin de (Arnavutluk ve Letonya) Türkiye'de üretilen insansız hava aracını satın almayı planladığı aktarıldı.

Türk İHA'ları rüştünü ispatladı

Forbes, "Türk İHA'ları, 2020'de üç farklı savaş bölgesinde başarı elde edince ilgi topladı. Şubat ayında İdlib'de Suriye ordusunu ve karadaki militanları etkisiz hale getirdi. Libya'da Türkiye'nin İHA'ları kritik bir rol üstlendi. Dağlık Karabağ'da da Azerbaycan ordusunun kullandığı Bayraktar TB2'ler Ermenistan ordusunu yendi" ifadesini kullandı.

Uygun maliyetleriyle cezbediyor

Bu sistemlerin maliyet ve kolay tamir açısından avantajlı olduğunu belirten Forbes, bu özellikleriyle piyasadaki rakiplerinden sıyrıldığını aktardı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da bu konu hakkında, "TB2 ve silahları, teknik yeterlilik sağlıyor ve uygun fiyatlı. Dolayısıyla kumandanlar düşmana zorluk çıkaran bu araçların hasar görmesini tolere edebilir" dedi. Forbes, fiyat faktörünün Türkiye'nin İHA'larına müşterileri artıracağını da yazdı.

İHA pazarında çok ciddi bir rekabet olduğunu yazan Forbes, Türkiye'nin ABD, Çin ve İsrail ile rekabet içerisinde olduğunu da aktardı. Makale, "Türkiye uygun fiyatı ve savaşlardaki başarısı ile birlikte modern savaşlarda bu araçların etkisini fark eden fakat üst düzey İHA satın almaya gücü yetmeyen ülkelerin ilgisini çekecektir"ifadesiyle sona erdi.