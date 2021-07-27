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Hakan Reçber Tokyo Olimpiyatlarından madalyayla döndü! 'Çok sıkıntılı dönemler geçirdik'

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakan Reçber Tokyo Olimpiyatlarından madalyayla döndü! 'Çok sıkıntılı dönemler geçirdik'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber, “Elimden geleni yaptım ve bronz madalyayı kazandım” dedi.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Bosna Hersekli rakibi Nedzad Husic'i mağlup ederek bronz madalya alan milli tekvandocu Hakan Reçber, Türkiye’ye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda sevenleri tarafından karşılanan Reçber, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Reçber, pandemi dolayısıyla müsabakaların seyircisiz oynandığı için çok heyecanlı geçmediğini dile getirdi.

Hakan Reçber, “Ekranların başında beni izleyenlerin olduğunu bilmek bana güç verdi. Elimden geleni yaptım ve bronz madalyayı kazandım. İnşallah daha iyilerini de yapacağım. Maça kadar çeşitli heyecanlar ve duygular oluyor ama maça çıkınca unutuyorum hepsini. Burada da aynısı oldu. Turnuvanın büyüklüğü önemli olmuyor. Gençlere bu sporu tavsiye ediyorum. Hem disiplin olarak hem de sosyal hayata çok katkısı var. Pes etmedikleri sürece kesinlikle başarılı olurlar” ifadelerini kullandı.


"Çok mutlu olduk"
Milli sporcu Hakan Reçber’in geçirdiği rahatsızlığın ardından ailecek zor bir dönem yaşadıklarını, sonrasında ise olimpiyat derecesi geldiği için mutlu olduklarını belirten Baba Aydoğan Reçber, “Tarif edilmez duygular içerisindeyiz. Oğlumuz olimpiyattan bronz madalya getirerek ülkemizi bizleri onurlandırdı. Çok mutlu olduk. Daha önce çok sıkıntılı dönemler geçirdik. O dönemlerin ardından böyle bir madalya gelmesi bizi bir kere daha mutlu etti. Hakan’ın pes etmemesi her şeye rağmen mücadele etmesi ülkemize bu madalyayı nasip etti. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


"Çok zor süreçlerden geçerek buralara geldi"
Hakan Reçber'in annesi Özlem Reçber ise, “Bir anne olarak çok mutlu ve gururluyum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çok çalıştık, çok emek harcadık. Hakan gerçekten çok zor süreçlerden geçerek buralara geldi. Yılmadık pes etmedik. İnşallah bir dahaki olimpiyatlara Hakan’ın altın madalya sözü var. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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