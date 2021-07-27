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Mustafa Sarıgül: Daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz

Mustafa Sarıgül: Daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz." dedi.

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Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden şehit astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik paylaşımını eleştiren Sarıgül, "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine engel olmuş, bu vatan için kurşun sıkmış ve canını feda etmiş kahraman evladımıza hiç kimse aklının estiği gibi konuşamaz, onu incitemez. Hatırasına asla saygısızlık edemez. Asıl darbeciler yurt dışına kaçma planları yapıp, bu vatanı hainlere satmaya çalışanlardır. Parti olarak Ömer Halisdemir'in hatırasını, sonsuza kadar gururla, onurla yaşatacağız." diye konuştu.

Göçmenlerle ilgili sorunlara da değinen Genel Başkan Sarıgül, "On binlerce Suriyeli ve Afganlı mülteci hayatımıza ortak oluyor, imkanlarımızdan faydalanıyor. Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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