BIST 1.351
DOLAR 8,57
EURO 10,11
ALTIN 495,55
HABER /  GÜNCEL

PTT çalışma saatleri değişti mi bugün PTT kaçta açılıyor-kapanıyor?

PTT çalışma saatleri değişti mi bugün PTT kaçta açılıyor-kapanıyor?

Birçok vatandaş normalleşmenin ardından PTT şubeleri kaçta açılıyor, ne zaman kapanıyor araştırması yapmaya başladı. Türkiye'nin birçok ilinde hizmet veren PTT, PTT kargo şubeleri haftaiçi her sabah 08.30'da açılıyor, 17.30'da kapanıyor.

Abone ol

Pandemi nedeniyle pek çok kurumun çalışma saatlerinde de değişiklikler oldu. Tam kapanmanın ardından, Temmuz ayı normalleşme süreci başlarken, değişen PTT çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki PTT şubeleri hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık mı? Öğle arası saat kaçta? İşte PTT ile ilgili detaylar..

PTT kaçta açılıyor-kaçta kapanıyor: 

Türkiye'nin posta örgütü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ülkenin 81 ilinde yer alan yüzlerce şubesiyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.  PTT şubeleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından girilen kademeli normalleşme döneminde 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

  PTT, kargo çalışma saatleri: 

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

PTT cumartesi-pazar açık mı: 

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır. Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti
İlk kez Vuhan'da görülmüştü! Çin'den DSÖ'ye çağrı
İlk kez Vuhan'da görülmüştü! Çin'den DSÖ'ye çağrı
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya kaybetti!
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya kaybetti!
Koronavirüs ne zaman bitecek? 'Tecrit mimarı' profesör salgının biteceği tarihi verdi
Koronavirüs ne zaman bitecek? 'Tecrit mimarı' profesör salgının biteceği tarihi verdi
Düzce'de muhtarlar isyan etti İSKİ sözünü tutmadı: Taciz edilir duruma geldim
Düzce'de muhtarlar isyan etti İSKİ sözünü tutmadı: Taciz edilir duruma geldim
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi darbenin arkasındaki ülkeyi açıkladı
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi darbenin arkasındaki ülkeyi açıkladı
Almanya’da kimya tesisinde patlama: Beş kişi kayıp olduğu öğrenildi
Almanya’da kimya tesisinde patlama: Beş kişi kayıp olduğu öğrenildi
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bomba iddia evinde sigortasız mülteci çalıştırdı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bomba iddia evinde sigortasız mülteci çalıştırdı
2021 Adli tatil ne zaman sona erecek? 2021 Adli tatil bitiş tarihi
2021 Adli tatil ne zaman sona erecek? 2021 Adli tatil bitiş tarihi
Avrupa Birliği hedefine ulaştı! Yüzde 70 aşılandı
Avrupa Birliği hedefine ulaştı! Yüzde 70 aşılandı