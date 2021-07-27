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2021 Adli tatil ne zaman sona erecek? 2021 Adli tatil bitiş tarihi

2021 Adli tatil ne zaman sona erecek? 2021 Adli tatil bitiş tarihi

2021 Adli tatil ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yargı mensuplarının her yıl yılın belli dönemleri içerisinde toplu olarak tatil yaptıkları sürece Adli tatil adı veriliyor. 20 Temmuz'da başlayan Adli tatilin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor

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Adli tatil ne zaman başladı, ne zaman sona erecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yargı mensuplarının her yıl 20 Temmuz tarihinde başlayan adli tatil süreci 2021 yılı içinde başladı. 2021 yılı içerisinde Kurban Bayramının ilk gününe gelen Adli tatilin ne zaman sona ereceği araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki 2021 Adli tatil ne zaman sona erecek?

2021 adli tatil ne zaman sona erecek: 

2021 Adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Adli Tatil 31 Ağustos tarihinde sona erecek.

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

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