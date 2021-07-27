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Hindistan'da genç kıza kot pantolon dayağı! Köprüde asılı halde bulundu

Hindistan'da genç kıza kot pantolon dayağı! Köprüde asılı halde bulundu

HİNDİSTAN'da kot pantolon giydiği gerekçesiyle aile üyeleri tarafından sopalarla dövülen genç kız, olaydan 1 gün sonra köprüde asılı bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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BBC'nin haberine göre, geçen hafta, kot pantolon giymesine karşı çıkan aile üyeleri tarafından sopalarla dövülen Neha Paswan, bir köprüde asılmış olarak bulundu.

Paswan'ın annesi Shakuntala Devi, kızının dedesi ve amcaları tarafından "ölümüne" dövüldüğünü ve durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye götürdüklerini söyledi.

Aile üyelerinin kendisinin hastanede kızına refakat etmesine izin vermediğini aktaran anne, olaydan bir gün sonra kızının asılmış haldeki cansız bedenini bir köprüde bulduklarını kaydetti.

Dede dahil 4 kişi gözaltında
Polis, dede dahil olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Hindistan'ın bazı bölgelerinde kadınların kıyafetleri, gittikleri yerler ve konuştukları kişiler gibi yaşam tarzlarına müdahaleler sıklıkla görülürken, buna bağlı ölümle sonuçlanan çok sayıda şiddet olayı da meydana geliyor.

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