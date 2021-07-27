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Gelecek Partisi Karaman İl Başkanı Kurtuluş Küçüksolak partisinden istifa etti

Gelecek Partisi Karaman İl Başkanı Kurtuluş Küçüksolak partisinden istifa etti

Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin Karaman İl Başkanı Kurtuluş Küçüksolak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçüksolak şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef…Kuruluşundan itibaren içerisinde bulunduğum, aynı zaman da Karaman İl Başkanlığı görevini yürüttüğüm Gelecek Partisi’nden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Tüm gelecek ailesine başarılar diliyorum…”

"Kimseye ait değilim"

Küçüksolak'ın istifasından 1 gün önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Küçüksolak paylaşımında “Siyaset bir gruba ait olmak değil bir duruşa sahip olmaktır. Kimseye ait değilim sadece duruşum böyle…” ifadelerini kullandı.

Küçüksolak bir süre sonra istifasına ilişkin açıklamayı ise sosyal medya hesabından kaldırdı.

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